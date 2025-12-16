De l’inné, bien plus que de l’acquis… Dès le plus jeune âge, nous sommes sensibles aux sons de la nature et nul besoin d’avoir déjà traversé un alpage ou un bord de mer pour prendre plaisir à écouter ces paysages : les sons de la nature sont de puissants propulseurs de rêverie.
Au plateau une seule personne et un dispositif de création sonore en direct issu d’un savant mélange d’artisanat et de technologie. Un pinceau, du sable, de l’eau, un tableau haut-parleur, des bulles… Une découverte de la musicalité de ce qui nous entoure, des paysages. Une entrée dans la pratique des musiques actuelles et un saut dans la musique concrète (et le tout, sans le savoir).
Jérôme Hoffmann offre ici une relecture sensible du monde, réinterrogeant la frontière entre nature et humain.
Spectacle sonore et visuel – La Nature ça n’existe pas – Cie Braquage sonore
Une immersion pour petites et grandes personnes, où les sonorités des matières naturelles dévoilent une poésie inattendue.
Rue Kateb Yacine 26150 Die Tél. 04 26 58 80 35
