Théâtre

Spectacle Sorcières – Festival Shakespeare & Cie

Sous une bulle impénétrable vivent deux clans de sorcières. Séparées par une colline sur laquelle trône le tout-puissant Grisou, elles se soumettent à ses règles. Jusqu’au jour où deux d’entre elles décident de braver l’interdit pour enfin se rencontrer.

Spectacle Sorcières – Festival Shakespeare & Cie
Le 28/07/2026 20:30

Espace Rochegude quartier de la Gare 26600 Tain-l'Hermitage

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Payant

Sorcières est une fable pensée et jouée par des adolescent.e.s en quête de changements.
Spectacle écrit et dirigé par Clémence Vincent, et présenté par le groupe 11-14 ans de Plats.