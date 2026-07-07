Sorcières est une fable pensée et jouée par des adolescent.e.s en quête de changements.
Spectacle écrit et dirigé par Clémence Vincent, et présenté par le groupe 11-14 ans de Plats.
Spectacle Sorcières – Festival Shakespeare & Cie
Sous une bulle impénétrable vivent deux clans de sorcières. Séparées par une colline sur laquelle trône le tout-puissant Grisou, elles se soumettent à ses règles. Jusqu’au jour où deux d’entre elles décident de braver l’interdit pour enfin se rencontrer.
Espace Rochegude quartier de la Gare 26600 Tain-l'Hermitage
Sorcières est une fable pensée et jouée par des adolescent.e.s en quête de changements.