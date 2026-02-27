Un sol de papiers de soie, des froissements, des crissements, le son du vent telle une
caresse…Un paysage avec ses creux, ses sons et ses bosses.
Et au milieu, deux comédiens qui embarquent les tout petits dans un voyage imaginaire pour leur faire ressentir leurs premières émotions de spectateurs. Des émotions d’autant plus fortes qu’enfants et adultes sont installés autour des comédiens, au plus près d’eux. Sous leurs yeux, à portée de main, le papier se défroisse et c’est un poisson qui déploie ses ailes, une mer qui se déchaine, des lunes qui dansent…
Puis petit à petit, le papier s’envole jusque dans le public pour l’inviter, lui aussi, à jouer.
2 séances.
Spectacle : Sous la neige
Sur un sol de papiers de soie, deux comédiens entraînent les tout-petits dans un voyage sensoriel. Sons, formes et paysages de papier prennent vie, proches du public, invitant enfants et adultes à ressentir, rêver et jouer.
1 place du Théâtre 26200 Montélimar Tél. 04 69 43 02 99
