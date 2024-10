Spectacle stand-up

Après douze ans de théâtre d’improvisation et un spectacle de stand-up intitulé » Petit Soleil », Florent Cosnier illumine les salles de France à l’humour noir. Avec son style insolent et engagé, il s’est fait une spécialité : les sujets qui fâchent !

Après douze ans de théâtre d’improvisation et un spectacle de stand-up intitulé » Petit Soleil », Florent Cosnier illumine les salles de France à l’humour noir. Avec son style insolent et engagé, l’homme à la veste jaune s’est fait une spécialité : les sujets qui fâchent !

Chloé Drouet :

Mais qui est Chloé F***** Drouet ? Il y a les artistes qui veulent faire rire, et ceux veulent lever une armée. Chloé est la Générale que la France attend pour la libérer des cuistres, des gommeux et des fâcheux qui écartent les cuisses dans les bus et les conversations.

Et bien sur Mathieu ROCHET, qui animera la soirée entrecoupé de ses blagues « sarcastiques ».

A ne pas louper.

Rejoignez la guérilla !

ATTENTION Spectacle inadapté au moins de 14 ans.