Un homme qui, parce qu’il a l’âge de se lancer dans un bilan, se livre pour la première fois sur son enfance, entre ennui, harcèlement scolaire et vie sans écrans. Pour réparer les petites filles et les petits garçons meurtris que nous sommes tous, mais aussi l’homme qu’il est aujourd’hui, aux prises avec les haters d’Internet, il remonte sur scène pour tenter de trouver des points communs et guérir les fêlures.
Spectacle : Tanguy Pastureau – Un Monde Hostille
Pour rire malgré tout dans ce « Monde Hostile » pour un coeur tendre.
Derrière les blagues utilisées comme protection et une désillusion assumée, Tanguy Pastureau est un homme sensible….
