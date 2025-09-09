On embarque dans une épopée poignante où la mort vient frapper en plein coeur, brusquement, les membres de cette famille. Dans cet élan, les enfants font honneur au défunt, faisant vibrer souvenirs, hommages sincères et blagues douteuses. Unis, ils font s’entrechoquer les idées de Socrate, Natasha St-Pier et Damasio.
Une histoire où l’on apprend à dire au revoir, à finir ses phrases ou à s’échapper par la fenêtre. En bref, un hymne à la vie, qui fait rejaillir la beauté au milieu du drame, en restant toujours drôle. Tant Bien Que Mal.
Accompagnée pour la première fois d’un musicien sur scène et portée par les invisibles, la peine et la joie, le rire et les pleurs davantage entremêlés, Marie-Magdeleine viendra porter la voix du défunt et des survivants, tous imbriqués.
spectacle tant bien que mal à la poule à facette
?Synopsis : »Le pire serait qu’on n’arrive ni à en rire, ni à en parler »
LesReimmors viennent de perdre l’un des leurs.
203 route de la gare 26400 Piégros-la-Clastre
