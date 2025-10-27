Spectacle, Théâtre

Spectacle théâtral – Requiem pour un smartphone

Trilogie sur les conséquences de la sur-numérisation de nos sociétés. Une ode à la nature qui oscille entre rage, tendresse et poésie. Un spectacle choc! Présenté dans le cadre du Festival des Solidarités.

Le 07/11/2025 19:00

Rue Kateb Yacine 26150 Die Tél. 04 26 58 80 35

Vous ne verrez plus jamais votre smartphone comme avant! Spectacle théâtral suivi d’un échange avec l’acteur et auteur Emmanuel Lambert et Margot Savin, humanitaire en république démocratique du Congo. A partir de 15 ans.