Vous ne verrez plus jamais votre smartphone comme avant! Spectacle théâtral suivi d’un échange avec l’acteur et auteur Emmanuel Lambert et Margot Savin, humanitaire en république démocratique du Congo. A partir de 15 ans.
Spectacle théâtral – Requiem pour un smartphone
Trilogie sur les conséquences de la sur-numérisation de nos sociétés. Une ode à la nature qui oscille entre rage, tendresse et poésie. Un spectacle choc! Présenté dans le cadre du Festival des Solidarités.
Rue Kateb Yacine 26150 Die Tél. 04 26 58 80 35