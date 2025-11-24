Le Comité des fêtes de Saint Martin en Vercors a le plaisir de vous offrir un magnifique spectacle poétique, pour les adultes comme pour les enfants : une comédienne et chanteuse qui lit et chante le texte de Giono et un dessinateur dont les illustrations réalisées en direct sont projetées sur l’écran de cinéma. Un magnifique moment à ne pas rater !
Spectacle Théâtre « L’homme qui plantait des arbres » d’après Giono
Ce spectacle d’1 heure sera suivi d’un moment d’échanges avec les artistes autour d’un verre !
Salle des Fêtes 26420 Saint-Martin-en-Vercors Tél. 06 75 75 44 10