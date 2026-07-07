Spectacle Thyeste – Festival Shakespeare & Cie

Thyeste est une tragédie de Sénèque mettant en scène la rivalité entre deux frères : Atrée et Thyeste. Entre vengeance, trahison et conflits familiaux, les personnages sombrent dans une spirale de violence qui mène à la destruction de leur propre lignée.

Brisé par la trahison de son frère, Atrée cherche désespérément un moyen de se venger. Lors d’un prétendu « dîner de réconciliation », Thyeste devient alors la victime d’un acte monstrueux et du pire des sacrilèges.

Après le spectacle : L’équipe de la compagnie Bouscule et le Festival vous proposent un temps d’échange directement après la fin de ce dernier.

La discussion se tiendra en bord de plateau, et sera l’occasion pour chacun (public et comédiens) d’exprimer ses retours, questions, remarques etc…