Spectacle Totomobile en Fête

Retrouvez Rémi dans « Totomobile en fête » : une re-découverte du Pays des Comptines, avec de nouvelles chansons et un nouveau décor, toujours avec vos comptines préférées, et la vraie Totomobile sur scène qui parle, chante et s’illumine !

Les lumières s’allument, et le voyage commence… Notre route passera par la maison toute ronde, où nous rendrons visite à la sorcière Grabouilla ; les petits pouces dansent et les mains virevoltent pour accompagner petits poissons et le grand cerf jusqu’à l’école des comptines, une école où adultes et enfants chantent et participent ensemble ! Avec les crocodiles et tous leurs amis, rejoignez Rémi et la Totomobile, qui parle, chante, s’illumine… pour la plus grande fête des comptines !

Idéal pour un premier spectacle avec les tout-petits ; idéal pour les enfants qui aiment bouger, chanter, danser, écouter de la musique ; idéal pour les parents, assistantes maternelles, crèches… qui souhaitent partager un joyeux moment de complicité avec les enfants… bref, un spectacle spécial bonne humeur pour tout le monde !

Chanteur pour les enfants depuis ses 23 ans, Rémi a déjà fêté ses 30 ans de carrière ! Avec un disque de platine et deux disques d’or à son actif, il est l’artiste incontournable pour les petits.