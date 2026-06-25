Alizée, Belle Lurette et Uonam, des personnages fantastiques et complices, naviguent depuis longtemps dans des lieux de soin, principalement en unité de soins palliatifs. Les trois Neztoiles invitent chacun à décaler son regard sur une autre façon d’être, d’être avec, d’être présent dans une rencontre authentique. Ils proposent une découverte de nos paysages intérieurs et nous emmènent dans des voyages en terres inconnues.
Spectacle « Un air d’e’Sens’Ciel »… La vie jusqu’au bout
Dans le cadre de la semaine mortellement joyeuse organisée par l’Escale Répit d’ARCHE Agglo, assistez à cette conférence spectacle durant laquelle les personnages offrent à chacun un souffle léger sur le coeur, une exploration sensible de la vie.
Espace Charles Trénet Place du 8 mai 1945 26600 Tain-l'Hermitage Tél. 04 26 78 78 78