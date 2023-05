Spectacle : Un monde pour mes jouets

Pantin, Nounours, Poupée et Play n’ont en commun : ils sont issus de pays, époques et de modèles de fabrication différents. Même à leur échelle de jouets les obstacles sont nombreux pour apprendre à vivre ensemble. Et comme si la situation n’était pas suffisamment compliquée, ils perdent régulièrement et de manière impromptu le contrôle de leur corps, pour devenir les marionnettes des jeux d’Iris.

Par la compagnie Les chats de Schrödinger