À travers des anecdotes drôles et touchantes, Isabelle nous invite à l’accompagner dans un voyage plein de persévérance et de remises en question.

Elle aborde les thématiques de l’audace, de l’acceptation des hauts et des bas, et du doute qui accompagne souvent sur le chemin vers la réalisation de ses rêves. Au fil de sa narration, Isabelle nous embarque dans des moments d’introspection, mais aussi des instants de joie éclatante où chaque succès, même modeste, mérite d’être célébré. Avec énergie et sincérité, elle incite le public à prendre du recul sur sa propre vie et à se questionner sur ses aspirations et ses rêves.

Isabelle nous rappelle que le chemin vers nos objectifs n’est pas toujours linéaire, qu’il est fait d’apprentissages, et qu’il est parfois nécessaire de faire un « pas de côté » pour se reconnecter à nos envies.

« Un Pas de Côté » est un spectacle qui encourage chacun à oser se lancer, à embrasser les incertitudes, à rester bienveillant envers soi-même et à célébrer chaque étape de son propre chemin.