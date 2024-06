Spectacle : Un peu perdu

« Le jour se lève sur la forêt et, alors que tous les animaux se réveillent, maman chouette et bébé chouette s’endorment. Mais bébé chouette est un peu étourdi et dans son sommeil, il tombe du nid ! Il se retrouve tout en bas, seul dans cette immense forêt qu’il n’avait encore jamais explorée. Un peu perdu mais courageux, il se lance à la recherche de sa maman. Il tombe très vite nez à nez avec un écureuil plein d’entrain mais pas très malin qui lui propose de l’aider. »