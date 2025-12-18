Dans le cadre de la CTEAC, la compagnie des Lisières présente Une ouvrière à ton oreille Une comédienne et une musicienne-chanteuse
Une comédienne (Anaïs Serme) et une chanteuse-musicienne (Chloé Serme-Morin, alias Caïman) font glisser dans les oreilles du public un mélange de textes et de musique avec pour fil conducteur l’histoire des femmes ouvrières, et de leur vie quotidienne du travail au foyer. Poèmes, extraits de textes de théâtre contemporain, reprises de chansons et compositions originales se mêlent, accompagnés par la guitare électrique, dans une esthétique musicale à la fois rock et poétique.
Tisseuses, piqueuses, cartouchières, couturières, munitionnettes… D’Apollinaire à Andrée Chedid, de Francesca Solleville à Stromae, en passant par des extraits de la pièce A plates coutures de Carole Thibaud, les voix de femmes ouvrières de différentes époques et industries traversent l’espace et le temps.
La Cie des Lisières propose avec ce spectacle une forme simple et épurée, en proximité avec les spectateurs, et fait résonner à notre époque la voix de ces femmes invisibles.
Un moment intimiste et suspendu, entre textes et musique
Spectacle » Une ouvrière à ton oreille «
