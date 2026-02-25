À partir de gestes du quotidien, souvenirs et élans instinctifs, chacun·e composera sa danse, en solo, duo ou groupe, sur une musique originale de Léo Plastaga.
Vous avez 60 ans ou plus et envie de tenter l’aventure ?
Spectacle : Une vie, une danse
Un spectacle dansé créé avec une douzaine de danseuses et danseurs amateurs de 60 ans et plus, guidés par la chorégraphe Brigitte Burdin, co-fondatrice de la Compagnie Transe Express.
En partenariat avec la FOL, dans le cadre de Danse au Fil d’Avril.
Rue du Pré aux dames 26120 Chabeuil Tél. 04 75 59 01 70
