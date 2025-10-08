Aussi brusquement qu’il avait surgi dans la vie de Robinson, Vendredi a disparu, emportant toutes ses affaires, comme s’il avait souhaité ne laisser aucune trace derrière lui.
Aucune ? Alors qu’il affronte pour la seconde fois une solitude immense Robinson est un homme changé. Transfiguré.
En l’initiant à l’âpreté de l’état de nature, Vendredi lui aura appris la beauté du vent, du feu, du ciel. Il lui aura donné accès à la grandeur du monde, celle sur laquelle l’homme n’a pas d’emprise. En se laissant mener par Vendredi, Robinson fait peau neuve.
Spectacle : Vendredi ou la vie sauvage
Vendredi ou la vie sauvage est une adaptation pour deux danseurs du chef d’oeuvre initiatique de Michel Tournier.
Pièce chorégraphiée par Marco Sepulveda, avec Willy Razafimanjary et Olivier Gabrys
26, place Latour Maubourg 26000 Valence Tél. 04 75 79 23 70
