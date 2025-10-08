Spectacle

Spectacle : Vendredi ou la vie sauvage

Vendredi ou la vie sauvage est une adaptation pour deux danseurs du chef d’oeuvre initiatique de Michel Tournier.

Pièce chorégraphiée par Marco Sepulveda, avec Willy Razafimanjary et Olivier Gabrys

Le 08/11/2025 16:00

26, place Latour Maubourg 26000 Valence Tél. 04 75 79 23 70

Gratuit pour les visiteurs

Aussi brusquement qu’il avait surgi dans la vie de Robinson, Vendredi a disparu, emportant toutes ses affaires, comme s’il avait souhaité ne laisser aucune trace derrière lui.
Aucune ? Alors qu’il affronte pour la seconde fois une solitude immense Robinson est un homme changé. Transfiguré.
En l’initiant à l’âpreté de l’état de nature, Vendredi lui aura appris la beauté du vent, du feu, du ciel. Il lui aura donné accès à la grandeur du monde, celle sur laquelle l’homme n’a pas d’emprise. En se laissant mener par Vendredi, Robinson fait peau neuve.