Spectacle Vox

VOX c’est un spectacle de rue dans le désordre : de magie, d’hypnose, de fakirisme et de mentalisme.

VOX, c’est la première route par laquelle nos récits se sont propagés, nos mythes, nos légendes, nos rêves… et nos mensonges bien sûr.

VOX nous offre plus de 20 ans d’expériences et de recherche autour de la prestidigitation : un spectacle sur le mensonge, en quête d’une magie qui ne serait pas du semblant… Par ses démonstrations immersives et ludiques, VOX vous propose de rencontrer les mystères qui se cachent derrière l’idée d’illusion : une exhibition critique des rouages de la magie et de la société.

VOX c’est 45 minutes de rires, de questionnements, de mystères et d’impossible, à propos de nous, à propos du monde.

Tout public, tout terrain

Durée 45 min