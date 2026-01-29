Spectacle : Zaï Zaï Zaï Zaï

Adaptation radiophonique inventive de la BD culte de Fabcaro, Zaï Zaï Zaï Zaï suit une troupe de comédiens donnant vie à une cavale absurde. Un spectacle drôle et incisif sur les dérives médiatiques et le jugement collectif.

La bande dessinée culte de Fabcaro, *Zaï Zaï Zaï Zaï* raconte, avec un humour ravageur, l’histoire de Fabrice poursuivi par des vigiles à la sortie d’un supermarché parce qu’il a malencontreusement oublié sa carte de fidélité du magasin.

Séduit par ce road movie, le collectif de l’Argument a eu l’ingénieuse idée de transposer l’histoire dans un studio d’enregistrement ou une bande de comédiens tentent d’en faire une adaptation radiophonique. On les suit, entre les bruitages en direct, les subtilités de l’interprétation et les échanges qu’ils ont en aparté.

Face à un monde où l’absurde devient la norme, les sept artistes – comédiens- donnent vie à cette chasse à l’homme surréaliste, où la société s’emballe et les médias s’enflamment.

Avec humour et ingéniosité, Paul Moulin et Maïa Sandoz jouent avec les codes du théâtre et de la radio pour offrir une performance euphorisante et décalée.

Un spectacle jubilatoire qui interroge, avec une ironie mordante, les travers de notre époque et la mécanique implacable du jugement collectif.