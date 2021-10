Spectacle – Zébrichon

Conte musical « pop-up » pour chanteuse, orgue de barbarie et petits curieux : Zébrichon est un petit zèbre et comme tous les petits zèbres : il a une belle robe noire et blanche.

Mais Zébrichon se sent seul car les oiseaux ne viennent jamais se poser sur son dos. Les mouettes si blanches ont peur de ses rayures noires, les corbeaux

tout noirs se méfient de ses rayures blanches.

Heureusement, Zébrichon va rencontrer Souris, les Boutons de Culotte, Barbichu et Coccinelle qui vont lui apprendre à s’aimer tel qu’il est et voir la vie en couleurs et en chansons !