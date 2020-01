Spectacles au Pied de Nez

20h : Isidor Dilo & le Maudit Comptoir – De la chanson française qui swingue ! Des notes, des mots, des histoires … 22h : Jam session Apportez vos instruments, aiguisez votre voix… et lancez-vous sur la scène du Pied de Nez !

-Repas gratuit à partir de 19h

Comme tous les premiers samedis du mois, nous vous proposons un repas gratuit concocté avec les invendus de magasins bio…

N’hésitez pas à venir dans l’après-midi pour nous aider à le préparer dans la joie et la bonne humeur!

20h : Isidor Dilo & le Maudit Comptoir

De la chanson française qui swingue !

Des notes, des mots, des histoires …

et Jam session de 22h à 1h

Apportez vos instruments (mais on en a quelques uns à prêter aussi), aiguisez votre voix… et lancez-vous sur la scène du Pied de Nez !