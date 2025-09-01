Concert

Spectacles & concerts – Cool chic dans les prés #8

Spectacles à partir de 16h avec duo Banana ; puis concerts dés 21 h ; « Barrut » chants polyphoniques , « Infine » Rap électro Punk et « Compost Collaps » : Techllow musique !

Le 13/09/2025 16:00
Payant