Spectacles de clôture de Cazba

Soirée de fermeture vendredi 29 aout à Cazba avec deux spectacles: » Reste pas planté là ! » avec la cie @laplombdudahu à 18h et Le presque duo de la cie l’avant veille à 20h.

Entre les deux, un pic nic géant tiré du sac et un grand plat chaud cuisiné par les bénévoles de Cazba à prix libre.

Spectacle reste pas planté la: Planté fièrement au milieu du champ, il tanguait au gré des variations d’une brise légère, se laissant bercer par le bruissement des feuilles. Tout était calme et paisible, chaque chose à sa place, et rien ne semblait pouvoir troubler ce tableau idyllique, et pourtant, il a fallu que l’autre se pointe… et la journée vira…épouvantable.

Spectacle le presque duo : Un savant mélange des genres (danse, jeu et marionnette) au service d’un propos tout simple et tendre : l’instant suspendu d’une rencontre. Quand deux personnages se découvrent, jouent à se surprendre, l’alchimie qui naît entre eux les transporte dans un tourbillon où l’on ne sait plus qui mène la danse.