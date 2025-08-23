Spectacle

Spectacles de clôture de Cazba

Soirée de fermeture vendredi 29 aout à Cazba avec deux spectacles:  » Reste pas planté là !  » avec la cie @laplombdudahu à 18h et Le presque duo de la cie l’avant veille à 20h.

Spectacles de clôture de Cazba
Le 29/08/2025 18:00

203 La gare 26400 Piégros-la-Clastre Tél. 06 95 80 95 99

Contacter par mail Site internet
Payant

Entre les deux, un pic nic géant tiré du sac et un grand plat chaud cuisiné par les bénévoles de Cazba à prix libre.

Spectacle reste pas planté la: Planté fièrement au milieu du champ, il tanguait au gré des variations d’une brise légère, se laissant bercer par le bruissement des feuilles. Tout était calme et paisible, chaque chose à sa place, et rien ne semblait pouvoir troubler ce tableau idyllique, et pourtant, il a fallu que l’autre se pointe… et la journée vira…épouvantable.

Spectacle le presque duo : Un savant mélange des genres (danse, jeu et marionnette) au service d’un propos tout simple et tendre : l’instant suspendu d’une rencontre. Quand deux personnages se découvrent, jouent à se surprendre, l’alchimie qui naît entre eux les transporte dans un tourbillon où l’on ne sait plus qui mène la danse.