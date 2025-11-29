Spectacle

Spectale de Noël

Venez nombreux pour le spectacle de Noël proposé par la Bonne Note autour des comptines !

Spectale de Noël
Le 19/12/2025 20:00

Rue Simon Chopin 26750 Génissieux Tél. 06 52 52 46 85

Contacter par mail
Gratuit pour les visiteurs