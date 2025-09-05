Spectale : La Roue du Destin

Bienvenue sur le plateau de votre jeu préféré ! Mystères, rebondissements, inattendus ! Venez encourager vos valeureux candidats qui vont devoir affronter de nombreuses épreuves… et y survivre ! Sur le chemin, une boussole magique passe de main en main, les destins se tissent et se croisent, chacun dansant à sa manière avec la Vie. Albert et Germaine, un olivier vieux comme le monde, Halina, le loup, Pedro et les angelots : un casting audacieux !

Le regard que l’on porte sur le monde peut-il orienter notre chemin de vie ? A des contes traditionnels et histoires de sagesse revisités où tout ne se termine pas forcément bien, s’entremêlent des chansons puisées dans un répertoire francophone. On y découvre comment se réapproprier un peu de notre liberté : s’émerveiller, croire en ses rêves, saisir les opportunités… et avancer avec confiance dans l’inconnu.