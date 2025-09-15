SSG’z HORROR SHOW

Le collectif valentinois Silver Straw fait son horror show au Mistral autour d’une culture hip hop élargie et revisitée : Rap, Afrobeat, Baile, Punk Rock, Trap, Reggae, Tech, Cumbia, Drum&Bass…

Plus d’infos à venir

Feat. SILVER STRAW, LARIDE, BRIGZY DA KID & MASHANARIUM, LAÜIS, 3LYO, MNRAKAKENNY, ISAYON, COMO & TWELL, 7HEAVEN, VPR & 2S, DJ CAMEOZ

Les soirées au Mistral Palace se destinent à tous les publics sans exclusivité.

Mais nous sommes attentifs à ce que les événements soient des espaces conviviaux et nous observerons une tolérance zéro face à toute violence ou harcèlement : physique, sexiste et sexuelle, raciste, transphobe, homophobe, validiste….

Si vous ne partagez pas ces valeurs avec nous, abstenez-vous de venir nous visiter. Dans le respect des valeurs que nous défendons, vous êtes tous et toutes les bienvenu.es.

Nous exclurons, ponctuellement ou définitivement, toute personne ne respectant pas les valeurs et règles qui sont instaurées au Mistral Palace.