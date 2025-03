Stage Danse Afro-contemporaine et Improvisation – CieODanses

Samedi

14h-17h30 : Danse afro-contemporaine

Dimanche

9h30-12h30 : Danse afro-contemporaine

14h-16h : LaObo improvisation

Tout niveaux. Hommes et femmes. Débutant.e bienvenu.e. Praticien.ne du mouvement et artiste bienvenu.e. Pratique intergénérationnelle.

Quelques mots sur notre approche de la danse afro-contemporaine…

Formée par la chorégraphe Elsa Wolliaston, Aurélia Fradin transmet une dizaine de danses où la répétition du geste est centrale. Les danses prennent leurs sources dans les cultures rituelles africaines, irriguées par d’autres influences notamment asiatiques. Cette gestuelle ouvre à une palette de sensations : ancrage, axe, rebonds, vibrations dans le sternum, mobilité du bassin, ondulation de la colonne vertébrale, envol. Avec Gwenaëlle Chastagner Angei, à la batterie, le binôme donne à vivre cette pratique avec générosité, créativité et joie.

et de l’improvisation…

Ces ateliers d’improvisation sont créés pour cultiver un art de la présence au corps et à sa créativité dans l’instant. On aborde l’ouverture aux sensations, la relation au sol, le toucher, la conscience de l’espace et du temps et enfin la relation aux sons, à la musicalité. Avec le support de l’accompagnement direct de la batterie, les temps d’improvisation prennent ensuite place en solo, en petits ou grands groupes. Recherche ou goût pour l’inconnu, le lâcher-prise, le groove mais aussi la composition spontanée sont souhaités.

Infos pratiques

Vêtement confortable pour danser, petit pull pour le début de l’atelier

Encas pour les pauses et gourde d’eau 🙂

Pic-nique pour le dimanche

Machine à café/thé disponible sur place

Douche accessible