STAGE: Le rythme vivant des poumons

Les poumons sont des organes délicats, flottants. Ils sont le lieu d’échange entre le dedans et le dehors et rythment les cycles corporels.

Nous explorerons leur anatomie à travers le contact, l’exploration et l’improvisation en mouvement, ainsi que des images anatomiques.

Le stage s’adresse à toute personne souhaitant approfondir les ressources vivantes du corps en mouvement et découvrir la poésie concrète et physiologique du corps.