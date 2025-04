Stage Mères & Filles ados : bienvenue dans le monde des femmes.

Un week-end « entre filles » (collégiennes, lycéennes et adultes) pour évoquer les sujets « féminins », apprendre, rire, jouer, réfléchir ensemble, partager, échanger… dans un contexte joyeux et sécurisant. Bienvenue à toutes !

» C’est quoi » être une femme « , pour toi ? Comment on sait qu’on est amoureuse ? Ça marche comment, le corps ? C’est quoi, » faire l’amour » ? Y’a beaucoup de contraceptions différentes ? La loi interdit quoi ? … »

Autant de questions que les jeunes filles vont se poser un jour. Et bien d’autres, qui laissent souvent les adultes perplexes, voire parfois très gêné.e.s… Alors rassemblons-nous : mères, belles-mères, tantes, grandes soeurs, grands-mères, toutes les femmes de la famille sont les bienvenues pour accompagner les jeunes filles vers leur vie d’adulte. Parce qu’en groupe, c’est plus simple de donner des réponses…

Un week-end » entre filles « , collégienne, lycéennes et adultes, pour apprendre, rire, jouer, réfléchir ensemble, partager, échanger… dans un contexte joyeux et sécurisant

