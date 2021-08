Stage Pole Exotic  » Halloween !! »

Enfin un stage pour venir découvrir ou retrouver la Pole Exotic sur barre static. Jeux de jambes, pivots, waves, floorwork , et autres gestuelles sensuelles n’auront plus de secret pour vous. Dans une ambiance intime, osez vous faire plaisir.

Attention : genouilleres, bouteille d eau et talons hauts ainsi que Pass Sanitaire sont obligatoires.

Avec la Pole Exotic, non seulement vous pratiquerez un vrai sport mais en plus vous développerez la confiance en vous, gagnerez en estime de vous et decouvrirez tout votre potentiel de seduction!!

Alors tentées ?