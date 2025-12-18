Vous avez 13 ans ou plus, vous savez jongler avec bolas, torche ou staff?
N’hésitez plus et venez rejoindre les autres jongleurs.
Adhésion et inscriptions obligatoires.
Stage pour le final feu – Des Balles ton Cirque – Carnaval de Romans 2026
Dans le cadre du Carnaval de Romans 2026, où le Carnaval rencontre le Nouvel An Chinois, Des Balles ton Cirque organise un final feu qui promet d’être haut en couleurs.
rue Pouchelon 26100 Romans-sur-Isère Tél. 06 73 42 62 28
