Stage : ThÃ©Ã¢tre de marionnettes

Hanna Malhas et Ipek Thevenon initient à l’art de la narration figurative, au théâtre d’objet, au jeu avec des matériaux différents et à la fabrication des têtes de marionnettes.

Comment naîtune marionnette ? À quel instant, magique, grâce à quels gestes précis,un morceau de kraft, une voile innocente prennent vie ?!On laisseraémerger des formes marionnettiques dans les matériaux-mêmes. À travers decourtes scènes, on approfondira la relation entre acteur-marionnettiste etmarionnette, entre le corps et l’espace scénique. Pour les plus gourmands, laconstruction simple d’une tête de marionnette en papiers/carton, qui choisirason corps dans les matières, est prévue.Or l’essentielsera de comprendre que ce n’est guère la beauté ni le réalisme de la figure quila rendent vivante, mais bien la précision dans le jeu, à l’écoute de lamatière, de soi-même, de l’espace, du temps et du public.