Stage : ThÃ©Ã¢tre d’improvisation

Ce stage offre une expérience inédite à toutes celles et tous ceux qui aiment le jeu théâtral, de préférence spontané et sans apprendre de textes par coeur. Pendant 6 jours, vous apprendrez les techniques du théâtre d’impro : en groupe ou seul, des formes courtes ou longues, avec texte ou en silence, en musique… avec de l’humour et du rythme !

Il s’agit de travailler sur la réactivité, sur l’écoute de soi et de l’autre, sur le « ici et maintenant », de développer des personnages investis et sincères, profonds. A la fin du stage, une présentation des travaux en français et en allemand aura lieu devant le public local.