Stage wutao et chant spontané

L’Object de ce stage est de poser un espace-temps d’expression et de liberté autour du chant, du son et du mouvement.

Le chant, le son, le mouvement comme des voies d’éveil, des voies de » naître et de mourir « , comme des chemins qui se mêlent et s’entremêlent pour donner naissance à une connaissance plus intime et profonde de soi, de son corps, de ses émotions, de ce qui nous meut et nous émeut, du caractère transcendant de notre existence.

Nous partirons à la recherche des sensations plus internes, pulsatoires, tissulaires, physiques, organiques pour stimuler l’énergie vitale, libérer le souffle et aller à la rencontre de l’ensemble de sa tessiture sonore, en osant l’émergence du chant spontané, libre et joyeux.

Pendant tout le Stage nous prendrons appui sur deux pratiques : La Voie du Chant Spontané et la Voie du Wutao.

? La Voie du Chant Spontané : S’ouvrir à sa tessiture de graves et aigus, pour s’amuser et explorer ensemble, en harmonie. 2 axes d’exploration : En solo : Se montrer, s’exposer devant le groupe, laisser émerger sa voix. En groupe : Rythme commun et harmonie commune. Tendre vers un bien-être sonore et auditif qui soude le groupe en une entité plus puissante.

? La Voie du Wutao : Le Wutao (prononcé Wutao ) est un art corporel contemporain qui consiste en des mouvements amples et fluides impulsés par l’ondulation de la colonne vertébrale, le relâchement du bassin et le rythme du souffle. Par la pratique, peu à peu, le corps se fluidifie, les énergies se libèrent. L’âme du corps s’éveille dans la beauté et le sentiment du geste.