Concert

Stephan + Trint Eastwood | pop folk

Guitare, folk et émotion intimiste au programme ! Multi-instrumentiste des groupes Dionysos et Forest Pooky Quartet, Stephan se dévoile en solo avec une pop-folk sensible et épurée.

Stephan + Trint Eastwood | pop folk
Le 30/10/2025 19:00

3 Quai Sainte-Claire 26100 Romans-sur-Isère Tél. 04 75 02 00 40

Contacter par mail Site internet
Gratuit pour les visiteurs

Il livre des chansons lumineuses et sincères, portées par sa guitare et sa voix douce.

Ancien membre de Uncommonmenfrommars, Trint Eastwood poursuit sa route en solo avec un projet entre folk amplifiée, éclats acoustiques et réinterprétations de son répertoire passé.

Si vous aimez : Elliott Smith, Andy Shauf et les guitares qui racontent des histoires

C’est notre grande soirée d’Halloween ! Au programme : déco terrifiante, maquilleuses, bonbons à gogo et plein de surprises… Venez déguisés pour faire frissonner la fête !