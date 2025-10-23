Stephan + Trint Eastwood | pop folk

Guitare, folk et émotion intimiste au programme ! Multi-instrumentiste des groupes Dionysos et Forest Pooky Quartet, Stephan se dévoile en solo avec une pop-folk sensible et épurée.

Il livre des chansons lumineuses et sincères, portées par sa guitare et sa voix douce.

Ancien membre de Uncommonmenfrommars, Trint Eastwood poursuit sa route en solo avec un projet entre folk amplifiée, éclats acoustiques et réinterprétations de son répertoire passé.

Si vous aimez : Elliott Smith, Andy Shauf et les guitares qui racontent des histoires

C’est notre grande soirée d’Halloween ! Au programme : déco terrifiante, maquilleuses, bonbons à gogo et plein de surprises… Venez déguisés pour faire frissonner la fête !