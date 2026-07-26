Storie d’acqua sospese – La Coconnerie

Nous sommes deux femmes, Viola et Sara, un peu danseuses, un peu rêveuses, qui essayons de danser suspendues à une structure de trépieds. Avec des cordes et des

contrepoids, nous cherchons à inventer une chorégraphie qui flotte, qui ne tient pas tout à fait en place, comme une vague ou comme une pensée.

L’histoire commence sur une plage. Deux filles observent la mer et, sans prévenir, elles se laissent aspirer vers les profondeurs. Là, elles croisent non seulement des images d’océan, mais aussi leurs propres abîmes intérieurs. L’imaginaire marin devient alors le miroir de leurs émotions : la légèreté, le vertige, parfois la peur, parfois l’éclat de rire.

Dans un désir d’inclure le public, nous aimerions proposer un atelier avant la représentation : construire ensemble des poissons et des éléments marins en papier,

tissus ou matériaux simples et récupérés.

Les participants pourraient ensuite apparaître à la fin du spectacle, comme un caméo collectif, accompagnés par Thomas (artiste plasticien) habillé en scaphandrier.

Ce personnage fera lui aussi l’objet d’une création costume, pensé comme une figure à la fois surréaliste et bienveillante qui guide la sortie de cet univers marin.