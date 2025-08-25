Un nouveau regard pour connaître les us et coutumes de nos voisins les plus proches, savoir qui partage notre territoire et tisser des liens avec eux. Renards, castors, hérons, loutres, mulots, loups, pics, scolytes, grenouilles, chouettes, la liste de celles et ceux qui nous entoure est trop longue pour être énumérée.
A travers le pistage animal et la vie sauvage, accédez de façon ludique, sensible et technique à des domaines aussi variés que la botanique, l’éthologie, l’orientation, les arts primitifs, l’introspection… Une formidable porte d’entrée vers les compétences vitales inscrites dans nos gênes.
Sur la piste animale
Des week-end immersifs pour découvrir ou approfondir cet art ancestral, ouvrir ses sens et se questionner sur les traces et indices du monde invisible des animaux.
