Sur la piste de Doudou

Spectacle d’animation – Mise en scène de Maxence Descamps. Spectacle professionnel, Jeune-public (2-6 ans) Doudou a fait une surprise pour l’anniversaire de Bou : il s’est caché et a semé des indices pour le retrouver !

Les enfants plongent avec plaisir dans l’histoire et aident la comédienne à avancer en débusquant les indices et en l’aidant à comprendre les messages laissés par Doudou !

Les enfants sortiront conquis, et les adultes ravis de voir leur bambin s’amuser autant !