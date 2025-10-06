Pour les 120 ans de la Laïcité la Licra Drôme propose une déambulation dans les rues de Romans sur Isère.

Sur le chemin de la Laïcité à Romans avec le Collectif Laïcité de la Drôme:

Ce parcours théâtralisé d’une heure, s’adresse aux scolaires comme à leurs parents. De la Collégiale Saint Barnard image du pouvoir religieux, à la mairie symbole de la République ils suivront l’avancée de la lutte pour la mise en place d’un état laïque.

Ils croiseront Saint Barnard, un riche marchand drapier devant la maison du mouton, un représentant du clergé sur la place de l’ancienne maison commune, un consul au pied de la tour Jacquemart le clocher laïque qui se veut plus haut que le clocher religieux…

Face à la Mairie les symboles et événements marquants de la Révolution française sont évoqués, ainsi que les principes de la Déclaration de droits de l’Homme.

Un temps de regroupement sous le kiosque permet de répondre par groupe à un quiz reprenant les principales notions. Ce temps d’échange et la forme théâtralisée permettent de mobiliser efficacement l’attention des jeunes. Les enseignants qui le souhaitent peuvent continuer le travail en s’appuyant sur la plaquette distribuée.

Plusieurs visites sont d’ores et déjà proposées aux scolaires (6°et 5°) en décembre pour les 120 ans de la Laïcité par la Licra Drôme avec le Collectif Laïcité de la Drôme.