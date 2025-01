Sur les ondes – Mistral Palace

Au programme une line up full live!

Acid / Acidcore / Mental

De belles surprises niveaux artistes, et les petits plats dans les grands niveau sono avec UNI’SON qui s’occupera de venir vous réchauffer les oreilles avec leur sub MTH en 21″ et leur tête L-acoustics A15 !

On vous attend nombreuses et nombreux avec votre bonheur, humeur, vos plus beaux sourires et votre bienveillance, et on compte sur vous pour chauffer cette salle comme jamais !

————————————

? SUR LES ONDES

? SAM 22 FEV ? 12EUR ? MISTRAL PALACE ? #VALENCE

————————————

? LINE UP:

? JEANNINE (Liquid Tekno, Perpignan)



? Secret Guest vs SERHUM

? SATU (Liquid Tekno, Montpellier)



? SERHUM (Mental Acid, Valence)



? RAIDEN (Mental Acid Tekno, Ardèche)



? KEITA (Mental, SHZ/Grenoble)



? DYSSEBEL (Acidecore, Drôme)



————————————

Mistral Palace

12 rue Pasteur

26000 Valence

www.mistralpalace.com

info@mistralpalace.com

————————————————————–

Les soirées au Mistral Palace se destinent à tous les publics sans exclusivité. Nous serons attentifs à ce que les événements soient des espaces conviviaux et nous observerons une tolérance zéro face aux violences sexistes et sexuelles, aux violences transphobes, homophobes, validistes et xénophobes. Si vous ne partagez pas ces valeurs avec nous, abstenez-vous de venir nous visiter. Dans le respect des valeurs que nous défendons, vous êtes tous les bienvenus.