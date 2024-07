Sur les pas des Huguenots : exposition

Le chemin des Huguenots est la route de l'exil que prirent les

protestants du Dauphiné, de la Savoie et des Cévennes, à la révocation de l’Édit de Nantes, aux 17° et 18°

siècles. » Sur les pas des Huguenots et des Vaudois » est un itinéraire européen du Conseil de l’Europe qui

déroule ses quelque 2000 km par sentiers, chemins, pistes, ou raidillons des Cévennes jusqu’en Allemagne ;

» Sur les pas des Huguenots en vallée de la Drôme » relie sa branche Cévenole à Die (GR®965) en 4 étapes,

depuis Le Pouzin (traversée du Rhône), en passant par Livron, Crest et Beaufort sur Gervanne, soit 75 km.