Sur un air d’accordéon : Concert : Comme on se jette à l’eau

Concert : Comme on se jette à l’eau par la Cie Les mots à bretelles Musique: Joël Vivat et Textes : Didier Ottin

Au commencement il y a des mots.

des mots jetés comme ça, dans un vieux cahier.

des mots arrangés, comme le rhum.

des mots qui racontent des histoires. de la vie qu’on garde en rimes, pour ne pas l’oublier.

évidemment, il y a un accordéon.

pour le souffle, pour le vent, pour la respiration, pour la bonne note.

il y a du vivant , de l’humain. Et alors là, c’est un peu… Comme on se jette à l’eau :

un spectacle autour des mots et d’un accordéon, de la poésie musicalisée et théâtralisée… en quelque sorte !