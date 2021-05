Sweety Pop : Duo acoustique live

Fête de la Musique : L’alliance de deux voix et d’une guitare agrémentée d’un looper et d’une stompbox pour un live acoustique complet de reprises pop anglaises et américaines. Prestation lounge acoustique, interactive avec le public.

Reprises de : The Beatles, The Stones, Simon and Garfunkel, Tracy Chapman, Ray Charles, Stevie Wonder, Alanis Morissette, Otis Redding, Police, Bruno Mars, Queen, Michael Jackson, Bob Marley, Christine and the Queens, Ed Sheeran, The Avener, Jain…