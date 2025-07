Exposition Peintures et Estampes Jean Claude Chambre

Avec ses paysages vibrants et ses scènes baignées de lumière, Jean-Claude chambre célèbre la puissance expressive de la couleur. Autodidacte passionné, il développe très tôt un langage pictural personnel, où la couleur devient geste, émotion, langage.

Son exposition Symphonie des Couleurs s’affiche en hymne à la Provence, sa terre de coeur, dont il capte les atmosphères avec intensité : les bleus indigo et outremer des ciels, les jaunes éclatants des champs de blé ou de tournesols, les ocres chauds des collines et des chemins, les verts profonds des cyprès et des oliviers… La matière, dense, parfois presque sculptée, donne à ses toiles une vitalité lumineuse, où chaque touche semble animée d’un souffle. Chez Jean-Claude Chambre, la peinture ne décrit pas : elle respire, elle vibre, elle chante.

Mais son regard s’élargit aussi vers d’autres horizons. Ses voyages en Asie du Sud-Est, notamment en Thaïlande et au Vietnam, ont nourri son imaginaire d’une autre palette, d’une autre lumière, d’un autre rythme. Loin des clichés, il en retient la délicatesse des teintes, la densité des foules, les rituels colorés – comme autant d’échos sensibles à son univers méditerranéen.

Exposé à Abou Dhabi, Bangkok, mais aussi en France, en Belgique, au Liban, en Australie ou aux Etats-Unis, Jean-Claude Chambre rassemble autour de lui une communauté de regards. Car sa peinture est une invitation: à la contemplation, à l’évasion, à la joie de voir autrement.