T.I.N.A. – Les Gens Sérieux

La Brasserie Les Gens Sérieux à Crest accueille T.I.N.A. [There Is No Alternaive] et leurs Punk Rap Electro.

Cela fait maintenant dix ans que T.I.N.A. traîne ses guêtres dans l’underground Français.

De concerts en Open Mic, de Zad en salles clandestines du 9-3, les deux MC’s du groupe écrivent comme on assène des coups de griffes.

Si les thèmes politiques restent leur marque de fabrique, les MC’s de T.I.N.A. n’oublient pas que le rap vient de la fête, du partage et du show et leurs performances se savourent d’autant plus en live.

A l’aise autant sur de la trap que sur du boom bap, l’apparent éclectisme de leurs projets fait pourtant sens, pour peu que l’on se donne la peine de rentrer dans leur univers où l’on croise des dealers,des poètes russes et d’anciennes divinités.

Il se murmure d’ailleurs qu’en secret, le groupe militerait pour le retour du culte dionysiaque.

Ouverture 18h