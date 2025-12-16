Ta Life – Les Excités – Théâtre d’impro.

Avez-vous déjà rêvé de voir votre vie transformée en une pièce de théâtre improvisée ? Croyez-vous que rien d’extraordinaire ne vous arrive ?

Et si, pendant une heure, votre quotidien devenait le point de départ d’une aventure incroyable ? Entre imaginaire et réalité, tout devient possible.

Ta Life, c’est l’occasion unique de voir VOTRE histoire réinventée avec humour, émotion et une bonne dose d’absurde !

Après avoir conquis Valence, Marseille, Paris et Grenoble, ce spectacle revient pour une soirée exceptionnelle à Romans Un événement à ne pas manquer !

Laissez-nous entrer dans votre vie, comme vous ne l’avez encore jamais vue !

Réservations vivement conseillées sur www.excites.fr ou sur le site de la Maison Nugues !