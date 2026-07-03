Tâne est un petit âne heureux.
Il habite dans un joli cabanon et chaque jour une petite fille lui apporte sa ration de rire, de jeux, de gratouillis et de carottes …
Mais un jour ,elle ne vient pas , un autre jour passe …puis encore un autre jour… Tâne est triste …
Tâne n’a plus qu’une idée en tête :rejoindre la petite fille à l’école…Il part alors à sa recherche .
La route est longue et pentue mais ,pleine de belles surprises…Des rencontres ,de l’entraide…du partage lui permettent de réaliser son voyage
Tâne petit âne retrouvera la petite fille …et ensemble ils trouveront une idée pour tous les jours passer un moment ensemble…
« Tâne petit âne en chemin » par Cie Carlota Tralala – Les Petits Pestacles
Dans le cadre du festival » Les Petits Pestacles « , découvrez « Tâne petit âne en chemin », théâtre pop up, accordéon, jeu joyeux et déluré.
Place du 14 juillet 26170 Mollans-sur-Ouvèze Tél. 04 75 28 70 15
Tâne est un petit âne heureux.