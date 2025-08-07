Concert

Tango jazz avec Olek Movchan

Soirée tango jazz avec Olek Movchan et son accordéon sur la place du Portail des frères prêcheurs, venez nombreux !

Le 21/08/2025 20:00

place Portail Frères Prêcheurs 26170 Buis-les-Baronnies Tél. 09 83 24 77 06

Payant