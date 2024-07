Tant d’aime – cabaret chansons

.Né de l’idée de créer un spectacle léger techniquement, dans la verve des cabarets de Montmartre, la fantaisie dans la gravité ou est-ce l’inverse ? . Il prend aujourd’hui toute sa dimension la scène d’un théâtre autant que chez l’habitant. .De swing en Maloya, de valse en slam, les compositions se mêlent aux chansons empruntées, les improvisations aux ritournelles. .Richard Posselt au piano et à l’accordéon y apporte sa délicatesse, son groove et sa virtuosité. .Sophie Charbit chante et joue ses utopies farouches et sa mélancolie..Album « Ivresses » Sortie automne 2024..Réservations au 06,03,23,17,64 ou lejardin2si2la@gmail.com..