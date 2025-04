Tant d’aime – Chansons poétiques de valse en slam

Concert poétique au FIEF avec Sophie Charbit et Richard Posselt. Le duo TANT D’AIME affirme un ton résolument poétique et engagé. Sophie Charbit : Compositions – chant – percussions – piano – guitare Richard Posselt : Accordéon – piano – voix

Avec la sortie de son premier album « Ivresse » en décembre 2024, le duo TANT D’AIME affirme un ton résolument poétique et engagé. Sur des textes forts et intimes, l’accordéon est de velours. Les percussions font danser les mélodies qui oscillent entre chants chaloupés , balades mélancoliques et « spoken word » fougueux. Les chants se mêlent aux envolées lyriques, les improvisations aux transes ritournelles et on se laisse emporter sur leur « bateau ivre ».

